Derby nero per i Mastini: poker del Como, gialloneri al tappeto

Il derby per definizione può (quasi sempre) andare in direzioni differenti rispetto alle attese e purtroppo quello di hockey tra Como e Varese non ha fatto eccezione. 4-1 per i lariani sulla pista di casa e dura battuta d’arresto per gli uomini di Czarnecki che al posto di collezionare reti hanno messo in fila una serie di penalità lunga chilometri.

Trenta i minuti di panca puniti (12′ quelli avversari), praticamente mezza partita con l’uomo in meno in una serata da dimenticare, aperta addirittura da un gol in inferiorità numerica dei padroni di casa. Lo squillo di Pietroniro, sempre lui, è stata una pia illusione, l’unico disco raccolto da D’Agate alle proprie spalle.

Di là invece è arrivato il poker ai danni di Marinelli, preferito nella circostanza a Perla e comunque capace di respingere numerosi tentativi biancoazzurri. Troppi gli errori, troppe le penalità ricevute da Vanetti e compagni, troppo anche il nervosismo alimentato a un certo punto da una rete annullata a Tommy Cordiano con quasi 10′ ancora da giocare.

Ora, in attesa delle altre partite in programma giovedì sera (con il rischio di perdere la terza posizione) la squadra di Czarnecki dovrà integrare in gruppo il messicano Majul, che sarà presentato venerdì mattina e che sarà sul ghiaccio dell’Acinque Ice Arena sabato. Ospite il Fiemme in un match dal quale, a questo punto, serviranno risposte maiuscole.