E Paul andò in Nigeria

Ho già scritto che le carriere soliste dei Fab Four non furono certo all’altezza della splendida avventura degli anni ’60. Chi ebbe più successo alla lunga fu senz’altro Paul, che però aveva iniziato in maniera incerta: due dischi solisti e poi la formazione con la moglie Linda degli Wings, i cui primi due album non avevano certo impressionato. Per questo terzo ebbe un’idea balzana: andiamo a registrarlo a Lagos in Nigeria, così mezza giornata suoniamo e l’altra mezza stiamo in spiaggia. Per farla breve due strumentisti su tre mollano il colpo prima di partire, e la Nigeria veniva da una guerra civile ed era governata da militari corrotti. Aggiungiamoci che le attrezzature erano alquanto scarse, che Paul e Linda furono rapinati per strada col coltello puntato, che Paul ebbe un broncospasmo dovuto alle troppe sigarette… dopo sei settimane erano a Londra con la base dell’album fatta, e lì la misero a posto. Non sono i Beatles: è Paul da solo – così sfioriamo anche la querelle di Now and then – al meglio del suo pop da classifica, e difatti vendette un botto e lanciò definitivamente la sua carriera solista. Ma i Beatles erano altra cosa.

Curiosità: la celebre copertina, oltre ai tre Wings, comprende famosi amici di Paul, tanto che fu scattata dopo un party a casa sua. Famosi a Londra, visto che da noi se ne conoscevano solo due: Christopher Lee, il conte Dracula di tanti film, e James Coburn, che fra i molti ruoli ricordiamo come Pat Garrett e come l’irlandese di Giù la testa.

La rubrica 50 anni fa la musica