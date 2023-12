Esordio in serie A con il Milan per il giovanissimo Kevin Zeroli

Esordio in serie A, questa sera, per il giocatore del Milan di Stefano Pioli, Kevin Zeroli, nato a Busto e cresciuto in provincia di Varese. Classe 2005, il calciatore del Varesotto, è entrato in campo durante la partita di campionato contro il Sassuolo che si è giocata sabato 30 dicembre allo stadio Meazza e ha visto la vittoria dei rossoneri per 1-0. Il debutto al 72′ all’uscita di Loftus-Cheek.

Il giovane centrocampista è capitano e punto fermo della formazione Primavera rossonera di Abate. Anche il fratello Bryan è un calciatore: gioca in Serie D col Legnano da difensore centrale.