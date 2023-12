Il nuovissimo sottopasso di Sant’Anna a Busto Arsizio visto dall’alto

Da sabato 16 dicembre Busto Arsizio avrà una nuova, importantissima, strada. È il sottopasso di Sant’Anna, un’opera attesa da decenni che collega il nord della città permettendo di superare più agevolmente il “muro” della ferrovia.

La nuova striscia di asfalto con una pista ciclopedonale da un lato e un camminamento per pedoni dall’altro si stacca da via per Cassano, incontra una prima rotonda da dove inizia a curvare per poi intercettare la ferrovia. Lì c’è il vero e proprio sottopasso che permetterà di collegare in maniera diretta Sant’Anna con Beata Giuliana, quartiere che si raggiunge proseguendo su un ultimo tratto di strada che si immette in una rotonda aperta già da qualche mese.

Un collegamento che vi facciamo provare in anteprima con questo video.

Un’opera sì molto attesa, ma anche molto costosa. Costruire questa infrastruttura infatti -tra imprevisti e bonifiche- è costato 8 milioni di euro.