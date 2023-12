In duemila alla fiaccolata al Sacro Monte

Un cammino luminoso lungo la via Sacra. Circa duemila partecipanti hanno preso parte nella serata di ieri, venerdì 29 dicembre, alla tradizionale fiaccolata di fine anno verso il Sacro Monte di Varese. Centinaia di fiaccole hanno seguito il percorso dalla Prima Cappella fino ad arrivare al Santuario. All’arrivo vin brulè e panettone con gruppo Alpini Varese e musiche natalizie con Associazione Filarmonica di Comerio.

L’evento era organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte in collaborazione con l’amministrazione di Varese, presente con il sindaco Davide Galimberti, e in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varese. In occasione della fiaccolata, è stato aperto in via straordinaria il Museo Baroffio, dove è possibile vedere la tela inedita “Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e Giuseppe Bernascone”.