Si ribalta con lo scooter per disabili vicino al cimitero di Busto Arsizio

Incidente stradale con ribaltamento nella zona del cimitero di Busto Arsizio: è avvenuto poco prima delle 15 in via Palestro (strada per Samarate), all’altezza dell’incrocio con via Corbetta.

Il ferito è un uomo di 88 anni che stava guidando un mezzo elettrico per disabili. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica.

Si segnalano anche disagi al traffico gestiti dagli agenti bustesi.