L’ampliamento della municipalizzata Seprio Servizi di Tradate in Commissione congiunta

Si riunisce questa sera, lunedì 11 dicembre, la Commissione congiunta Affari Istituzionali, Bilancio, Territorio e Ambiente del Comune di Tradate, chiamata a discutere una serie di temi in vista del prossimo consiglio comunale che dovrebbe essere convocato la prossima settimana.

Due in particolare i temi che riguardano novità nell’assetto organizzativo di due importanti servizi: la Polizia locale e il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In Commissione e poi in Consiglio si dovrà prendere atto della decisione del Comune di Lonate Ceppino di di recedere dalla convenzione con Tradate per la gestione associata del servizio di Polizia locale. Convenzione in essere da un decennio circa che l’Amministrazione guidata da Clara Dalla Pozza ha deciso di non rinnovare dopo una serie di incomprensioni che non sono state risolte negli incontri con il Comune di Tradate.

Il secondo punto riguarda la Seprio Servizi, società partecipata al 100% dal Comune di Tradate che gestisce raccolta e smaltimento dei rifiuti. Già nel corso del consiglio comunale dello scorso 10 luglio era stata confermata la notizia che i dirigenti stavano ragionando sull’ampliamento della società, con la scelta di un partner strategico. Questa sera in Commissione si discuterà l’atto di indirizzo sulla futura gestione della società e del servizio.