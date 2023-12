Natale in trappola. Torna l’escape room alla biblioteca di Samarate

Un gruppo di amici accetta l’invito di Nicola per la festa di Natale nella sua casa. Ma Nicola non c’è… Al suo posto una richiesta di aiuto, un biglietto e tracce di una sostanza verdognola: tutto conduce alla biblioteca.

Da quel momento niente sarà più come prima! La porta della biblioteca si chiude alle loro spalle e davanti a loro misteri e solo un’ora per liberarsi.

Dopo il successo di Halloween, torna in biblioteca a Samarate l’esperienza dell’Escape Room per ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni a cura di Ditta Gioco Fiaba!

Natale in Trappola è l’evento gratuito (con posti limitati e prenotazione obbligatoria contattando la biblioteca) che si terrà mercoledì 13 dicembre alle 20.

Realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2023.

