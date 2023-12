Odori molesti dalla fabbrica, il Comitato di Coarezza chiede un intervento

Il Comitato Vivere Coarezza denuncia la presenza in paese di “odori sgradevoli e irritanti”, mettendo nel mirino il depuratore di un’azienda tessile attiva in questo piccolo paese tra i boschi del Parco del Ticino, in territorio di Somma Lombardo.

Silverio Colombo, del Comitato, ha denunciato il problema con un esposto al sindaco Stefano Bellaria, allegando anche la relazione di un consulente ambientale che certifica la provenienza degli odori. Puzze che – sottolinea Colombo – pesano sulla vita degli abitanti, “penetrano nelle abitazioni, invadendo gli spazi e dando la percezione che l’odore sia impresso alle pareti, impregnato nei vestiti, nelle coperte del letto”.

Gli odori molesti “non si espandono in maniera omogenea nell’aria ma si diffondono aggregate in piccole nubi”, che in alcuni orari finiscono a invadere l’abitato.

“Elemento ancor più grave è rappresentato dai sintomi che provocano nelle persone esposte, alcune si sentono del prurito nel naso, altri lamentano infiammazione al palato, altri ancora percepiscono un fastidioso pizzichio alla lingua e una forte produzione salivale”.

Il Comitato chiede una soluzione definitiva nel “brevissimo periodo, considerando che è il problema già stato ampiamente indagato e risolto in passato”, conclude il documenti

Il Comitato precisa anche di aver già contattato l’azienda, ma “nessuno ha saputo fornire spiegazione alle origini del fenomeno nel processo di depurazione e di conseguenza proporre una possibile soluzione o mitigazione”. Un problema comunque che si era già affacciato in passato.