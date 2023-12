Racconta i mestieri dei commercianti la terza edizione del calendario di Confcommercio Uniascom Varese

La terza edizione del calendario di Confcommercio Uniascom Varese è un omaggio ai mestieri dei commercianti.

A presentarla, nella sede di Confcommercio Uniascom Varese in via valle Venosta a Varese, è stato il presidente provinciale Rudy Collini, accanto ai presidenti territoriali Antonio Besacchi (Varese), Andrea Busnelli (Saronno), Franco Vitella (Luino).

«Siamo alla terza edizione del calendario: e se per la prima edizione abbiamo scelto i luoghi più belli del territorio, e nella seconda abbiamo raccontato le tradizioni, quest’anno il calendario si concentra sui mestieri che ci caratterizzano – ha spiegato Collini – Le città vivono e si animano grazie alle attività commerciali. Abbiamo appena premiato come negozi storici altre 50 attività circa, nella nostra organizzazione abbiamo 12 sindacati che stiamo per rinnovare e sono rappresentati nel calendario. Nei nuovi consigli saranno coinvolti circa 150 commercianti, che si adopereranno per rendere sempre più attrattivo il nostro mestiere».

Ideato da Federico Delpiano e con le immagini di Angelo Puricelli, il calendario vuole essere non solo uno strumento, ma anche un veicolo: «Il calendario non è più solo un prodotto, ma un mezzo di comunicazione» ha sottolineato il Segretario Generale di Uniascom Lino Gallina.

E la comunicazione che l’argomento dell’anno suggerisce diventerà anche un concorso fotografico dedicato ai commercianti: «Abbiamo lanciato una proposta alle attività commerciali, che sono invitate a inviare foto mentre stanno svolgendo il loro mestiere – ha spiegato Gallina – Le foto saranno caricate sul nostro sito internet e chi le vedrà potrà votare le sue preferite. Le foto più votate riceveranno dei premi».

I rappresentanti delle zone hanno ringraziato innanzitutto gli sponsor, che hanno reso possibile la realizzazione del calendario, disponibile in questi giorni per gli associati: a farlo in particolare il presidente Ascom Varese Antonio Besacchi e il presidente Ascom Saronno Andrea Busnelli. Che si sono uniti all’appello del loro rappresentante di Luino , Franco Vitella: «Noi abbiamo degli artigiani e dei commercianti che lavorano col cuore e cercano di trasmettere alla clientela il loro saper fare – ha detto infatti – . L’auspicio è che le persone tornino a frequentare il negozio, perchè avere un rapporto personale e umano è più gratificante».

Un opinione che giustifica un appello-augurio per questo Natale: «Quest’anno, dopo il Covid, troverete vie e commercianti pronti ad accogliervi più di prima – ha sottolineato infine Rudy Collini – Perciò, auguri di buone feste e per Natale andate nei nostri negozi a fare la spesa»