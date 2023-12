Rovera, buona partenza nelle ALMS: secondo e quarto a Sepang

Un secondo e un quarto posto ottenuti nelle due gare (entrambe di 4 ore) disputate a Sepang sono un ottimo avvio di campionato per Alessio Rovera e per il prototipo Oreca-Gibson numero 83 schierata da AF Corse nelle Asian Le Mans Series (ALMS) 2023-24.

Sul tracciato della Malesia il pilota di Varese è tra i principali protagonisti del lungo weekend di corse insieme ai compagni di squadra Matthieu Vaxiviere e François Perrodo, sul podio in Gara1 alle spalle del team 99 Racing (#99 con l’ex Formula1 Mazepin, Deletraz e Al Harty) e quarti nel secondo confronto vinto dalla Crowdstrike Racing-Algarve #4 (Kurtz, Braun e Jakobsen).

Rovera, che alterna queste gare sui prototipi LMP2 a quelle con la Ferrari 296 GT3, ha disputato in entrambe le prove gli stint centrali ed è stato autore di rimonte importanti. Per centrare un successo parziale sarebbe però stata necessaria un po’ di fortuna in più: sabato in particolare un regime di Full Course Yellow (di fatto bandiera gialla e sorpassi vietati su tutta la pista) ha costretto la vettura di AF Corse a un pit-stop in più del previsto, perdendo tempo prezioso nella lotta per il successo. Anche in Gara2 non è filato tutto liscio perché una safety car ha scombinato i piani.

I due risultati ottenuti a Sepang però hanno già mostrato come Rovera, Vaxiviere e Perrodo possano puntare alle primissime posizioni della ALMS, addirittura anche al titolo. In classifica la vettura #83 della scuderia italiana è terza con 30 punti in una graduatoria comandata dal 99 Racing a quota 43 seguiti da Crowdstrike-Algarve con 33. Alle spalle di Rovera e soci ci sono invece la Proton Competition #22 con 25 punti e la DKR Engeneering (#3) con 23 punti. La ALMS ritornerà nel 2024 con la 4 Ore del Dubai.

«Abbiamo iniziato in maniera positiva la nuova stagione che ci vede impegnati in ALMS. Nonostante qualche episodio poco favorevole siamo stati in lizza per la vittoria e abbiamo dimostrato un ritmo competitivo grazie all’ottima messa a punto della vettura. Sono soddisfatto: il campionato è lungo, il team è compatto e a febbraio con queste basi cercheremo il massimo risultato. Per me è stata la prima volta a Sepang, un tracciato interessante e molto tecnico che mi è piaciuto molto».

Per Rovera però l’impegno in Oriente prosegue: lasciata Sepang il varesino è volato ad Abu Dhabi per partecipare – domenica 10 dicembre – alla “12 Ore del Golfo” sul tracciato di Yas Marina. Una competizione lunga e difficile nella quale Alessio gareggerà tra le Gran Turismo a bordo proprio di una Ferrari 296 GT AF Corse. Il 28enne di Casbeno punterà alla classe Pro-Am in un equipaggio tutto italiano; con lui ci sono anche Alessandro Cozzi, Marco Pulcini e Giorgio Sernagiotto. Tra i rivali di giornata anche Valentino Rossi su una BMW del team WRT.