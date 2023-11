Rovera, doppia gara a Sepang con il prototipo di AF Corse

Dopo aver incassato l’investitura come pilota ufficiale Ferrari nel WEC 2024 sulla nuova 296 GT3, Alessio Rovera è volato in Malesia per quello che di fatto è il primo appuntamento del nuovo anno, la tappa di Sepang dell’Asian Le Mans Series 2023-24.

Il campionato è il corrispondente asiatico della ELMS e vedrà il ritorno di Rovera al volante di un prototipo, la Oreca-Gibson di classe LMP2 con il numero 83 gestito da AF Corse. Un quadro piacevole visto che è lo stesso con cui il varesino ha vinto il WEC 2022 nella classe Pro-Am: anche stavolta al suo fianco ci sarà il gentleman francese François Perrodo mentre il “terzo uomo” dell’equipaggio è l’altro transalpino Matthieu Vaxiviere già pilota dell’Alpine nelle Hypercar.

Il tris Rovera-Perrodo-Vaxiviere ha già corso insieme nella ELMS vincendo la 4 Ore di Aragon nell’agosto scorso. In Malesia si disputeranno ben due gare da 4 ore ciascuna su un tracciato nuovo per il 28enne di Casbeno. Gara 1 è prevista sabato alle 14 ora locale (le 7 in Italia), gara 2 domenica alla stessa ora. 39 in tutto le auto in pista tra cui 11 LMP2

«La stagione nella ALMS è una sfida accattivante e mi permetterà di proseguire a competere anche fra i prototipi. Per tutti in squadra sarà la prima volta a Sepang con la LMP2 e quindi saranno fondamentali i turni di prove libere per la messa a punto; mi sono allenato al simulatore e il circuito sembra davvero impegnativo, ma dovremo adattarci in fretta. Troveremo gran caldo e soprattutto un elevato tasso di umidità ma proveremo a far bene e spingere al massimo. Affronteremo altri team ed equipaggi di valore e il fatto di poterci giocare la classifica assoluta dà tanta carica e un’extra-motivazione anche in ottica campionato».