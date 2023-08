Alessio Rovera torna tra i prototipi e vince ad Aragon nella sua classe

Il ritorno a bordo di un prototipo è trionfale per Alessio Rovera. Il “ferrarista di Varese”, chiamato dal team AF Corse per disputare la “4 Ore di Aragon”, centra un successo di classe in rimonta nella gara valida per le European Le Mans Series.

La Orica-Gibson condivisa da Rovera e dai francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere e forte di circa 600 cavalli, si è imposta in LMP2 Pro-Am davanti alle vetture del team Nielsen e del team United Motorsports e soprattutto ha distanziato in modo netto quella del Racing Team Turkey che si trovava in testa alla classifica. Con il risultato in terra spagnola invece, Perrodo e Vaxiviere si sono portati in testa alla graduatoria di categoria e dovranno difendere la posizione nelle prossime gare mentre Rovera tornerà al suo programma abituale.

Ad Aragon il lancio è stato affidato a Perrodo che aveva conquistato un undicesimo posto assoluto in griglia di partenza, quarto di classe. Rovera ha guidato nella parte centrale della corsa, ha “ereditato” la vettura al sesto posto e l’ha portata in testa quando è sopraggiunta la sera. Infine è toccato a Vaxiviere portare a termine l’opera trionfando nella classe ma anche chiudendo al quinto posto assoluto la gara.

«Tornare fra i prototipi è stato esaltante, ancora di più nel team con cui ho corso e vinto l’anno passato insieme proprio a Perrodo – spiega Rovera – Abbiamo completato un gran lavoro di squadra in una gara molto dura; la macchina era fantastica e mi sono goduto ogni singolo giro. Avevamo un ottimo potenziale e siamo riusciti a sfruttarlo in pista. Per me era un impegno molto importante e sono molto felice di come lo abbiamo vissuto e coronato, così come lo sono per il team, perché per la squadra questo appuntamento era fondamentale in ottica stagionale».

Ora Rovera torna a pensare alla propria stagione che prevede la partecipazione sia al Mondiale Endurance (il WEC) con la “vecchia” Ferrari 488 (al Fuji il 10 settembre), sia al GT World GT Challenge con la nuovissima 296 (a Barcellona il 1° ottobre).