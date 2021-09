Ad Aragon si rivede una buona MV Agusta: decimo posto per Corsi

Il Gran Premio di Aragon del motomondiale sarà ricordato innanzitutto per la prima, bellissima, vittoria di Pecco Bagnaia (su Ducati) nella classe regina dopo un duello serrato con Marc Marquez. Il weekend sul tracciato spagnolo però ha portato in dote anche qualche buona notizia per la MV Agusta, che ha finalmente rotto il lungo digiuno di punti e, anzi, ha colto la top ten con Simone Corsi.

Il pilota romano si è piazzato proprio decimo, guadagnando 6 punti per la classifica iridata e concludendo bene una tre giorni che ha visto le moto del Team Forward nella lotta di media graduatoria. Buona anche la prestazione di Manuel Gonzalez, il giovane spagnolo “in prestito” dal team ParkinGo di Supersport per sostituire Baldassarri. “ManuGass” ha chiuso alle soglie della zona punti, 17°, davanti all’ex MV-Forward Stefano Manzi, avanzando così la propria candidatura per un posto nel Motomondiale 2022.

La gara di Aragon, in Moto2, è stata dominata dalle Kalex del team Ajo Red Bull Ktm con Raul Fernandez primo e Remy Gardner secondo; podio completato da Augusto Fernandez davanti alle due Boscoscuro di Navarro e Canet. Sesto e primo degli italiani Di Giannantonio.

Il calendario del Motomondiale ora presenta uno degli appuntamenti più attesi, il GP di San Marino e della Riviera Adriatica che si disputerà al “Marco Simoncelli” di Misano nel prossimo fine settimana (la gara sarà domenica 19). La speranza, in casa MV Agusta, è che il risultato colto da Corsi ad Aragon sia il segnale di un miglioramento e non un exploit isolato, anche perché quella in programma è una delle due gare di casa. Rientrerà anche Baldassarri, con la speranza di muovere ancora la classifica.