Il team MV Agusta Forward parlerà spagnolo: i piloti saranno Ramirez ed Escrig

Prova a guardare al futuro il team MV Agusta Forward impegnato nella categoria di mezzo del Motomondiale: mentre una deludentissima annata 2022 volge verso il termine, la squadra corse con sede ad Agno ha annunciato i due piloti ufficiali per l’anno venturo confermando così la propria presenza sulla linea di partenza della Moto2.

Le F2 della Schiranna saranno affidate a due centauri spagnoli, il confermato Marcos Ramirez e la novità Alex Escrig, mentre Simone Corsi – in MV nelle ultime stagioni – resterà parte del team e avrà un compito di supporto ai titolari e probabilmente di sviluppo della moto, vista la sua profonda conoscenza del mezzo. La nuova formazione è stata annunciata nel corso del weekend di Aragon, in Spagna, che precede il ciclo di gare extraeuropee (Giappone, Thailandia, Australia e Malesia) prima del gran finale di Valencia.

Ramirez, 24 anni, ha esordito nel mondiale nel 2014 e da tre stagioni è presenza fissa in Moto2; quest’anno però ha dovuto pagare dazio a una situazione davvero difficile dal punto di vista dei risultati. Lo spagnolo di Conil de la Frontera ha raccolto i soli 5 punti finiti nel carniere della MV Forward ma non muove la classifica da ben 11 gare e spesso si è dovuto ritirare, anche a causa di alcune cadute arrivate quando ha provato a superare i limiti tecnici. Dalla sua Ramirez ha il pregio di non volersi arrendere: «Il mio impegno sarà sempre massimo: sono molto determinato e credo nel lavoro che abbiamo iniziato quest’anno con il team».

La grande novità invece è Alex Escrig che non ha ancora debuttato nel Motomondiale “termico” ma che quest’anno è impegnato nel campionato iridato di MotoE nel quale è attualmente nono ed è in lizza per il titolo FIM Junior GP. Nel 2021 il giovane di Valencia ha dominato il Campionato Europeo Stock600 con una Yamaha, mettendosi così in luce su un palcoscenico internazionale. Nel mondiale di MotoE è impegnato con il team Tech3 e sta reggendo bene il confronto con il più esperto e conosciuto compagno di squadra Hector Garzo, che precede Escrig di una posizione e di una manciata di punti (86 contro 79).

«Sono molto contento ed emozionato per la prossima stagione con il Team Mv Agusta Forward – ha dichiarato ad Aragon – Penso che potremo fare un buon lavoro: dovremo impegnarci molto, ma la cosa più importante è che so che avrò tanto da imparare. Sarò un rookie nel mondiale Moto2, ma darò il massimo per migliorare ad ogni giro con la F2».

A chiudere gli interventi è Giovanni Cuzari, boss del team Forward: «Il team si congratula con Marcos ed è pronto a vivere un’altra stagione insieme, e insieme diamo anche un caloroso benvenuto ad Alex. Sono convinto che la sua giovane età sia un punto di forza per il progetto e per il team. Infine ringrazio Simone che resterà con noi anche perché, oltre al rapporto di lavoro, siamo legati da una profonda amicizia e da un grande rispetto reciproco».