Dalla Svizzera all’Italia, torna la camminata per la pace e l’ambiente

Si terrà giovedì 13 ottobre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, la speciale 8a edizione de “Il Cammino per la Pace e l’Ambiente”: la manifestazione transfrontaliera tra il Malcantone e il Varesotto, una camminata che promuove i temi della pace tra le genti e la solidarietà verso i più bisognosi (foto di repertorio).

La Pace, che inizia da noi stessi; dal singolo individuo, alla famiglia, arrivando a coinvolgere il resto del mondo. Una camminata che unirà popoli diversi, verso un unico traguardo, la Pace. L’Associazione Culture Ticino Network di Lugano, in collaborazione con i comuni di Agno, Caslano, Bioggio, Ponte Tresa e Lavena Ponte Tresa, organizza l’evento “In Cammino per la Pace e l’Ambiente”, la celebre e rinomata camminata transfrontaliera di solidarietà alla portata di tutti, dai più piccoli ai più grandi, con lo scopo di avvicinare simbolicamente tutti i popoli e di trasmettere un importante messaggio di pace e di rispetto verso l’ambiente.

Quest’anno l’Associazione ha deciso di cambiare il format e di proporre l’evento non di sabato ma di giovedì, al fine di poter coinvolgere anche le scolaresche ticinesi e italiane L’evento ha ricevuto il patrocinio dei comuni di Cremenaga, Brezzo di Bedero, Luino, Maccagno, Ponte Tresa, della Comunità Operosa e dal CAI di Luino. La speciale ottava edizione desidera coinvolgere tutto il territorio, dal Malcantone al Varesotto, con la speranza di divulgare e sensibilizzare ulteriormente verso la cultura della pace e il rispetto per l’ambiente che molte volte vengono messi da parte per interessi individuali.

“In Cammino per la Pace e l’Ambiente” è un evento all’insegna di un’importante presa di coscienza, senza dimenticare l’impegno sociale. Dopo il cammino all’interno della sala comunale di Ponte Tresa si svolgerà la significativa celebrazione con presentazioni, ospiti e sorprese. Seguirà poi un piccolo rinfresco e a degustazione del tradizionale dolce “Gioia Esotica”, in collaborazione con la panetteria-pasticceria Bignasca SA di Sonvico. I fondi raccolti durante l’evento andranno a supporto dei vari progetti dell’Associazione Culture Ticino Network nelle Filippine e in Ticino.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Per il percorso dalla Svizzera, dalle ore 8:45 alle ore 9:00 ci sarà il raduno dei partecipanti presso la Piazza Lago di Caslano, il tutto accompagnato da un saluto di benvenuto da ospiti rinomati, dalle autorità locali, e ci sarà anche una buvette adibita per un piccolo spuntino prima del cammino. Alle ore 9.15, partenza per il Ponte Doganale di Ponte Tresa.

Il percorso dall’Italia inizierà alle ore 9:00 presso il parcheggio di via Zanzi, zona piscine a Lavena Ponte Tresa. Dopo il raduno iniziale si partirà alle ore 9:15 in direzione della scuola “A. Manzoni” di Lavena Ponte Tresa dove avverrà l’incontro con le scolaresche. Subito dopo l’incontro partenza per il Ponte Doganale di Ponte Tresa. Dalle ore 10:00 alle ore 10:45 è prevista l’Unione dei popoli sul ponte doganale di Ponte Tresa dove si incontreranno il gruppo svizzero e il gruppo italiano. Seguirà un momento ufficiale in compagnia di rinomati ospiti e delle autorità locali nella Piazza Sangiorgio di Lavena Ponte Tresa.

Il corteo si recherà nella sala comunale di Ponte Tresa, Svizzera. Dalle ore 11:00 alle ore 12.30 nella Sala Comunale di Ponte Tresa, Svizzera, si svolgerà la celebrazione ufficiale con la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui: la violinista Natalia Carpenco, il cantante filippino Marco Bernasconi, il Mago Slash, Fra Moreno e Samuela Castellotti. Durante questi momenti ricreativi, ci sarà inoltre la presentazione del nuovo bando di concorso dell’Associazione Culture Ticino Network intitolato “Scrivi la canzone per la Pace”; dedicato alle classi delle scuole elementari, medie e cori per bambini. Ulteriori termini e condizioni verranno spiegati in loco.

L’evento si svolgerà in caso di brutto tempo nella sala comunale di Ponte Tresa.

Per partecipare all’evento è gradita l’iscrizione: tel. +41 91 922 95 18 oppure tramite email: info@culture-ti.net.