Sfreccia a 124 km/h dove il limite è 50: denunciata una 34enne ad Agno

Grave infrazione alla circolazione stradale nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo la mezzanotte. Una 34enne automobilista italiana, residente nel Luganese, è stata intercettata dalla polizia cantonale mentre percorreva la strada Regina ad Agno a 124 chilometri orari in un tratto con limite di velocità fissato a 50 km/h.

La donna è stata denunciata al Ministero pubblico con l’accusa di pirateria della strada per grave violazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Oltre alla denuncia, le è stata ritirata la licenza di condurre.

L’episodio si è verificato durante un controllo mirato della velocità, parte delle operazioni di prevenzione e sicurezza stradale condotte regolarmente dalle autorità.

La Polizia cantonale coglie l’occasione per ricordare che «l’eccesso di velocità resta una delle principali cause di incidenti, spesso con esiti gravi o letali. Si rinnova pertanto l’invito rivolto a tutti gli automobilisti al rispetto dei limiti, per garantire la sicurezza propria e quella degli altri utenti della strada».

Solo pochi giorni fa sempre sulla medesima strada è stata fermata e denunciata un‘altra cittadina italiana, di 52 anni, sempre per eccesso di velocità per aver impegnato il tratto di strada dove il limite è 50 chilometri orari a oltre il doppio delle velocità consentita.