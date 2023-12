Si ribaltano con l’auto a Bedero Valcuvia, due persone soccorse in codice giallo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Bedero Valcuvia, dove per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è ribaltata in via Cunardo. all’altezza del civico 30.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19. Sul posto i Vigili del fuoco di Varese, i Carabinieri della stazione di Luino e un’ambulanza di Sos Cunardo con il supporto dell’automedica.

Due le persone coinvolte, un uomo di 36 anni e uno di 69. I soccorsi, allertati inizialmente in codice rosso, sono poi intervenuti in codice giallo, che segnala condizioni di media gravità.