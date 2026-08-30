Bedero chiude il ciclo delle gare libere agostane

Il lungo e articolato tour agostano lungo le sponde lombarde del Lago Maggiore, non solo ma anche con lo sconfinamento sul Lago di Lugano, si è brillantemente concluso con le finali del 12° Memorial Giancarlo Gambato/2° Memorial Osvaldo Bolloli, gara individuale che avrebbe dovuto inizialmente svolgersi a terzine fino al compimento della 48esima partecipazione, ma che ha dovuto convertirsi in corso d’opera in un 64esimo a completamento delle iscrizioni.

Successo assoluto, oltre ogni rosea attesa, attestato su un incremento del 33%, sicuramente riduttivo, considerato che al raggiungimento della nuova quota sono state praticamente interrotte le ulteriori richieste, essendo impossibile comprimere entro i giorni stabiliti – otto – la manifestazione. Quindi eliminatorie tradizionali, a eliminazione diretta ai dodici punti, per selezionare gli otto vincitori che avrebbero dovuto misurarsi per conseguire la vittoria finale. La gara, organizzata dagli amici della bocciofila locale, è stata molto impegnativa e ha costretto gli artefici a sforzi notevoli per assicurare le adeguate attenzioni al fine di consentire un corretto svolgimento dell’intero percorso agonistico, considerato che, contrariamente a quanto previsto nelle altre feste boccistiche, in questo caso il rispetto dei regolamenti era rigoroso.

Otto finalisti, ma un posto è stato riservato al settore femminile, che perciò ha potuto accedere all’ultima fase, senza doversi scontrare, già nelle prime partite, con gli esponenti del settore maschile. Così è approdata la Laura Maneghini, che, pur sconfitta da Maria Grazia Distefano nella finale della sua eliminatoria, ha potuto accedere come lucky loser, causa un’inattesa indisponibilità della vincitrice. Solo che l’accoppiamento previsto sin dall’inizio le ha posto di fronte quello Spatafora Angelo, trionfatore della gara, che non era certamente disposto a concedere favori: le sue bocciate sottomano suscitavano applausi convinti e per Laura c’era solo disponibile il mezzo speciale che conduce al mattatoio.

Non è che il nostro abbia avuto vita facile in semifinale, nella quale si è confrontato con Gianni Ranzoni, alfiere locale, imprevedibile in accosti di rara precisione, che si era ripromesso, dopo aver inferto un clamoroso cappotto a Finali, di rendere la vita difficile a chiunque. Così è stato, la contesa si è sviluppata in una sostanziale incertezza costringendo Angelo a ripetute bocciate per eliminare le bocce maligne di Gianni. Infine ha prevalso Spatafora sudando le proverbiali sette camicie – sette erano i cieli dell’antichità, ma anche i peccati capitali! – prima di arrivare al sospirato traguardo della finale. Alla quale accedeva – pure in questo caso dopo un’accanita contesa con Silvano Guidoni – Elpidio Monfardini, già vincitore della passata edizione.

La conclusione era onorata dalla presenza del sindaco di Brezzo di Bedero Daniele Boldrini, che ha officiato la parte fondamentale della medesima, causa l’inopinata assenza di Federica Gambato, che ha dovuto rinunciare alla sua assidua partecipazione al ricordo del padre con l’amico Osvaldo per un impedimento familiare. Ormai agosto sfuma, le bocce sono riamaste vive come forse raramente nel passato, seppure in completa libertà, sovente senza regolamenti: permane luminoso l’amore per questo sport che, non ci stancheremo mai di ripeterlo, riesce a calamitare attenzione e passione, talvolta oltre i limiti dell’immaginabile.

28 agosto 2026 – BREZZO DI BEDERO – individuale libera

1) Angelo Spatafora

2) Elpidio Monfardini

3) Gianni Ranzoni

4) Silvano Guidoni

27 agosto 2026 – LAVENA PONTE TRESA – gara a coppie libera

1) Armando Branchini/Nicola abruzzese

2) Luca Carmine/Nicola tramonto

3) Claudio Colli/Marilena Cortese