Studenti di Castellanza al Cinema con “Next Schermi di Classe”

Ha preso il via in data 14 dicembre l’iniziativa denominata “NEXT. SCHERMI DI CLASSE” promossa da Regione Lombardia – Assessorato alla Cultura, in sinergia con AGIS/ANEC Lombarda. L’Assessorato alla Cultura e Istruzione in collaborazione con il Teatro di via Dante di Castellanza ha coinvolto tutte le scuole del territorio (pubbliche e paritarie) per promuovere la cultura del cinema tra i ragazzi. La risposta è stata corale: tutti gli Istituti presenti a Castellanza (Istituto Comprensivo Manzoni, Scuola Maria Montessori, Istituto Maria Ausiliatrice, Scuola media San Giulio) hanno aderito all’iniziativa, scegliendo i film dal catalogo messo a disposizione di AGIS/ANEC Lombarda e Fondazione Cineteca Italiana.

«Ritengo che il progetto Schermi di classe promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con AGIS/ANEC lombarda” – commenta Davide Tarlazzi, Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Castellanza – “sia molto interessante perché mira a creare o rafforzare il legame tra le giovani generazioni e il cinema di qualità. L’immediata disponibilità da parte dell’Associazione Amici del Teatro ci ha permesso di coinvolgere rapidamente tutte le scuole presenti in città, individuando con gli insegnanti film utili all’attività da loro sviluppata nelle aule. Si è dunque delineata una convergenza tra istituzioni nel segno dell’alleanza educativa».

I film scelti dalle scuole sono tre:

L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio

Last film show di Pan Nalin

Prendi il volo di Benjamin Renner

Il 14 dicembre sono stati ospiti del Teatro Dante i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado Da Vinci, Maria Ausiliatrice, Montessori e San Giulio con la visione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

Il successo del progetto si evince dal numero di adesioni pervenute: quasi 1.300 complessivamente tra studenti e insegnanti coloro che fruiranno di questa importante iniziativa culturale e didattica.

Così sintetizza l’esperienza la prof.ssa La Bruna – FS Raccordo con gli Enti esterni dell’Istituto Comprensivo Manzoni: Un’opportunità, quella offerta alla nostra scuola dall’iniziativa “Schermi di classe”, che ha consentito ai ragazzi di approfondire una pagina dolorosa della Storia italiana, il rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma del 16 ottobre ’43, attraverso lo sguardo innocente di quattro coetanei con i quali è stato facile identificarsi. Con leggerezza e ironia sono stati trattati non solo gli orrori della guerra ma anche l’amicizia, impermeabile alle divisioni imposte dagli adulti, il viaggio come metafora della crescita, il rifiuto della violenza cui fa da contraltare il gioco, la voglia di libertà, l’avventura, ma soprattutto l’importanza della Memoria, tutte tematiche di particolare rilevanza didattica. Ci auguriamo che questa iniziativa, che è piaciuta molto a docenti e alunni, venga nuovamente riproposta in quanto avvicina il mondo della scuola al cinema portando

nelle sale anche quei ragazzi che non ne avrebbero la possibilità.

Le classi 3^A e 3^B dell’Istituto Maria Ausiliatrice hanno preso parte con grande interesse a questa iniziativa e hanno seguito il film con grande attenzione. “Siamo stati affascinati da come pagine oscure della Storia italiana siano state narrate con grande leggerezza e con lo sguardo ancora incantato dei bambini. Anche le vicende più tristi sono state narrate con un punto di vista che ha stimolato a riflettere su come il dramma della Storia abbia sconvolto le giovani vite dei protagonisti” hanno dichiarato gli alunni, aggiungendo che qualcuno di loro si è poi divertito a provare ad immaginare un finale alternativo, in cui, nonostante tutto, si può ancora sperare in un lieto fine.

Anche la Scuola Montessori ha molto apprezzato l’iniziativa dichiarando che “Lo strumento cinematografico è un occhio che permette ai ragazzi di avvicinarsi con leggerezza anche ad argomenti complessi. Allenano un senso critico sempre più importante in una società in cui le immagini ci bombardano quotidianamente. Senz’altro un’occasione preziosa offerta dal Comune di Castellanza ai suoi studenti”.

L’apprezzamento per l’iniziativa è evidenziato anche dalla lettura del film proposta dalla classe III A della scuola media San Giulio che invita gli adulti ad una profonda riflessione: A volte penso che l’unico potere di cui disponiamo è semplicemente il ridere.

Prossimo appuntamento il 10 gennaio 2024 con il film “Last film show” scelto e richiesto dalla scuola Montessori e conclusione del progetto nelle date 6 e 7 febbraio 2024 per i bambini delle primarie Manzoni, Maria Ausiliatrice, De Amicis e Montessori che vedranno il film “Prendi il volo”.