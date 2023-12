Una “stanza montessoriana” per il Progetto Pollicino grazie al Kiwanis Gallarate

Uno spazio a portata di bambino, arricchito con arredi in materiali naturali, dipinto con colori tenui e riempito con giochi e strumenti che stimolano la fantasia e la voglia di apprendere tipica dei più piccoli. È la “stanza montessoriana”, ispirata – lo dice il nome – ai princìpi stilati dalla pedagogista Maria Montessori, ora a disposizione anche dei bimbi ospiti della cooperativa sociale “Progetto Pollicino Onlus” di Busto Arsizio.

La realizzazione della stanza è stata possibile grazie all’intervento del Kiwanis Club di Gallarate, che ha raccolto i fondi per allestire la stanza e ha illustrato l’operazione ai propri associati nel corso della “Festa degli Auguri” tenutasi venerdì 2 dicembre in un hotel di Somma Lombardo.

Alla cerimonia sono intervenute anche le dottoresse Elena Ballarati e Alessandra Milani che hanno illustrato le attività di Progetto Pollicino, una onlus attiva dal 2008 che si suddivide ne “La casa dei piccoli” (dove vengono ospitati bambini tra 0 e 6 anni tolti provvisoriamente alle famiglie d’origine) e il centro educativo diurno “La chiave d’oro”.

Il terzo intervento è stato affidato alla dottoressa Nicoletta Guerrero, oggi presidente della sezione GIP del Tribunale di Genova ma per molti anni magistrato a Busto Arsizio. Guerrero ha spiegato qual è l’attività svolta dal tribunale ordinario (quindi non quello dei minorenni) quando è chiamato a intervenire in casi che coinvolgono anche i bambini e le loro famiglie. (foto in alto da sinistra: Maria Pia Ferrari, presidente del KC Gallarate, Alessandra Milani, Elena Ballarati e Nicoletta Guerrero)

Nel corso della serata è stata portata a termine anche la sottoscrizione a premi con la quale il Kiwanis Club Gallarate ha completato la raccolta fondi per la stanza montessoriana, grazie anche al supporto di Piramis Onlus (che ha sede in provincia di Brescia ma è attiva anche nel Varesotto) e di altri sponsor locali.