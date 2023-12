Un’esplosione di gioia e feste per il ponte dell’Immacolata a Luino

Il Ponte dell’Immacolata si è trasformato in un’esplosione di gioia e festa a Luino, grazie ai numerosi eventi natalizi che hanno animato la città. L’intera comunità ha partecipato con entusiasmo, creando un’atmosfera magica e coinvolgente che ha reso le celebrazioni un successo e hanno dato smalto alla città attrattore del nord della Provincia.

Luino bellissima addobbata a festa, con le vie centrali cariche di persone e attività ricreative ad ogni angolo. Il Parco Ferrini per l’occasione si è tramutato nel tipico mercatino natalizio del nord Europa con eventi dedicati alle famiglie. Cuore pulsante della festa, sarà ancora protagonista nei prossimi fine settimana

L’amministrazione comunale, la Nuova Proloco, l’Associazione Commercianti (Ascom), la Parrocchia, le attività commerciali e tutte le realtà associative coinvolte hanno collaborato sinergicamente per garantire il successo di ogni singolo evento e per offrire ai residenti e ai visitatori un’esperienza natalizia unica.

Gli eventi e le esibizioni artistiche hanno arricchito il programma, coinvolgendo pubblico di tutte le età. La partecipazione numerosa ha confermato l’interesse e l’entusiasmo della comunità per l’arte e la cultura locale. Il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio ha permesso di organizzare eventi inclusivi, promuovendo la partecipazione di diverse realtà sociali e culturali. L’impegno congiunto di tutti i partner coinvolti ha dimostrato che la cooperazione è la chiave del successo di iniziative di questo genere.

Serena Botta, assessore al commercio e alla cultura, esprime la sua soddisfazione per il grande successo degli eventi natalizi: “Una atmosfera davvero fantastica. La collaborazione tra l’amministrazione, la Nuova Proloco, l’Ascom, la Parrocchia, il Gruppo Commercianti e tutte le associazioni ha reso possibile la creazione di un’esperienza natalizia indimenticabile per la nostra comunità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere il nostro Ponte dell’Immacolata così speciale”.

Dopo l’ottima riuscita degli eventi estivi, questa è una conferma. La città di Luino guarda ora con ottimismo al futuro, con la consapevolezza che la collaborazione tra enti pubblici e privati può portare a risultati straordinari, arricchendo la vita di tutti i cittadini.

Valeria Squitieri, consigliere di maggioranza: “È l’Avvento più movimentato e romantico di sempre a Luino. Prima volta che un’amministrazione comunale insieme ad un gruppo di lavoro riesce a coinvolgere tanti soggetti, a chiudere le strade al traffico di domenica e ad aver creato il Parco di Natale. Sono molto contenta che, per la prima volta a Luino vi sia un mini-villaggio di Natale con la casetta di babbo natale e tutte intorno le tipiche casette natalizie. Era uno sogno e quest’anno è stato realizzato. Il villaggio ha creato quell’atmosfera magica che fa riaffiorare ricordi agli adulti e sognare i più piccoli. Ringrazio anche tutti i privati che hanno dato il loro contributo alla buona riuscita degli eventi”.

Margherita Romano, giovane presidente della Nuova Pro Loco Città di Luino: “Siamo molto soddisfatti, è il primo Natale per la Nuova Pro Loco città di Luino e già si respira una ritrovata aria natalizia. Siamo soddisfatti del piccolo villaggio di Natale dove abbiamo noleggiato una delle casette di Natale e dove tanta gente viene a bere un vin brule, cioccolata calda gratuita per i bambini e crepes. Tanti i soci proloco volontari che si alternano per dare una mano e il gruppo giovani che anima i pomeriggi con laboratori e giochi. Come Presidente sono soddisfatta di poter contribuire a far respirare aria natalizia donando gioia soprattutto ai bambini. La Nuova Pro Loco città di Luino è davvero soddisfatta di come è andato il weekend a dimostrazione che l’unione fa la forza e che la collaborazione con il gruppo ‘Luino in Festa’ funziona”.

E il prossimo fine settimana si ripete con tantissimi altri eventi che animeranno la città.

