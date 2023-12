Varesina a Piacenza per la storia. Castellanzese a Brusaporto per risalire la classifica

Mercoledì 20 dicembre (ore 14.30) verrà disputata la diciannovesima giornata del Girone B di Serie D, l’ultima dell’anno solare e dell’andata. La Varesina e la Castellanzese sono attese da due difficili trasferte. I rossoblù saranno di scena al “Garilli” contro il Piacenza. I neroverdi scenderanno in campo in quel di Brusaporto.

PIACENZA – VARESINA

Dopo il 4-0 al Brusaporto di domenica le fenici sono chiamate ad un’altra grande prova nello storico impianto di Piacenza. La Varesina si trova al secondo posto in classifica con 36 punti a sole due lunghezze di ritardo dalla capolista Arconatese. Il Piacenza è quarto a 33, insieme alla Pro Palazzolo. Dopo un avvio difficile, i Lupi, hanno trovato una buona continuità di risultati che ha permesso loro di risalire la classifica per inseguire l’obiettivo del ritorno in Serie C, dopo la retrocessione dell’anno scorso. L’ultima sconfitta biancorossa risale al 1° novembre a Legnano, da quel momento sono arrivati 7 risultati utili di fila con 5 vittorie e 2 pareggi. La Varesina, dal canto suo, ha la possibilità di centrare, per la prima volta in questo campionato, la quarta vittoria consecutiva, finora si è sempre fermata a 3.

BRUSAPORTO – CASTELLANZESE

Allo stadio comunale di Brusaporto si sfideranno due squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte rimediate nell’ultimo turno. La Castellanzese è reduce dalla delusione interna per 1-0, nello scontro diretto per la salvezza, contro la Clivense e sono sprofondati in classifica al 16mo posto. Domani, i neroverdi dovranno cercare di fare punti su un campo difficile, contro un avversario ferito. Infatti, i gialloblù nell’ultima partita hanno subito un poker al Varesina Stadium e sono chiamati ad una reazione per non perdere terreno rispetto alla zona play off, sfruttando lo scontro diretto tra Piacenza e Varesina, per rosicchiare punti a una delle due o ad entrambe (in caso di pareggio).