A fuoco mobili accatastati, tensione la notte di Capodanno a Milano

Capodanno con momenti di tensione nel quartiere San Siro a Milano, dove gli agenti del reparto mobile della polizia sono intervenuti per bloccare alcuni giovani che, a più riprese, hanno accatastato masserizie e rifiuti per darli poi alle fiamme. I poliziotti hanno liberato la carreggiata insieme al personale Amsa.

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi aveva predisposto un dispositivo di ordine pubblico operativo in città sin dalla mattina del 31 dicembre. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e altri agenti, Polizia Locale, Protezione Civile, AREU e ATM, hanno presidiato piazza Duomo e aree limitrofe oltre che altri luoghi di aggregazione cittadina, come i Navigli, quartiere San Siro e la zona di corso Como tra gli altri. Al servizio hanno partecipato, inoltre, gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria per i controlli di competenza nelle arterie di accesso al capoluogo e nelle stazioni cittadine.

Le forze dell’ordine hanno controllato circa millecinquecento persone e sei giovani sono stati accompagnati in Questura perché senza documenti. Altri sei giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria: tre per il porto di oggetti atti ad offendere, uno per accensione ed esplosioni pericolose, uno perché inottemperante all’obbligo di dimora presso il comune di Torino e uno per il porto abusivo di arma. In via Zamagna e piazza Selinunte, gli agenti sono intervenuti insieme a personale AMSA per bloccare alcuni giovani che, a più riprese, hanno accatastato masserizie per darle poi alle fiamme e danneggiato il vetro di un veicolo della Polizia di Stato.

Si stima che, nelle fasi di maggiore afflusso, in piazza Duomo e aree immediatamente prossime si sia registrata la presenza di circa 25.000 persone.