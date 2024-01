Cadavere di un ottantenne recuperato a Milano alla darsena del Naviglio

I vigili del fuoco di Milano hanno recuperato lunedì intorno alle 6 sulle acque del Naviglio Pavese nei pressi della Darsena il corpo privo di vita di un anziano di 80 anni di origini italiane.

Sul posto un mezzo el comando di via Darwin e personale “SAF“ soccorso acquatico. Ignote per ora le cause della morte dell’anziano sulle quali indagheranno i carabinieri presenti al momento delle operazioni di recupero del corpo insieme al 118.