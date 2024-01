Doppio appuntamento a teatro a Castellanza

Quarto appuntamento con la Stagione Teatrale Cittadina 2023/2024 IN SCENA AL DANTE organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza e l’Associazione Amici del Teatro con la Compagnia Filodrammatica Entrata di Sicurezza.

Il quarto appuntamento è per SABATO 20 GENNAIO 2024 alle ore 21,00 con la commedia brillante “IL MATRIMONIO ERA IERI” della Compagnia Teatrale Duprè 19 di Milano al Teatro di via Dante. Biglietto € 10,00.

Stefano rimane bloccato in aeroporto e arriva al suo matrimonio con un giorno di ritardo. E’ pronto per affrontare la rabbia della sposa, invece fa una scoperta sconvolgente: è stato assunto un figurante e il matrimonio è stato celebrato senza di lui. La situazione diventa sempre più incredibile perché pian piano tutte le persone coinvolte nella cerimonia – dalla Wedding Planner alle due madri, dal suo testimone al prete, fino a un’imbucata – si rivelano, in fondo, interessate solo a sé stesse. Un testo brillante, cinico e veloce, nel quale tutti i luoghi comuni sul matrimonio e sull’amore sono ribaltati: a volte guardare le cose al

contrario è l’unico modo per capire. Prevendita presso “14 Art Gallery Cafè” via Vittorio Veneto 19 a Castellanza.

Da Sabato 20 Gennaio, nelle sale di Villa Pomini di via Testori a Castellanza, si apre la nuova personale dell’artista fagnanese Rosaldo Mariani dal titolo “I MILLE VOLTI DI UN SOGNO”. La mostra, dedicata al fratello Alberto, presenta una selezione di quaranta dipinti realizzati nel corso dell’ultimo decennio.

Le opere di Mariani nascono dall’inconscio e prendono forma attraverso figure che pare appartengano a un mondo altro, surreale. Presenze misteriose che si aggirano spesso inquiete, con volti straniti e sognanti compaiono e scompaiono tra pennellate di colori stesi velocemente come se l’artista volesse fermare il tempo e l’immagine prima che si dissolva. Volti dalle mille espressioni appaiono come maschere attraverso le quali Mariani libera i propri stati d’animo.

Scrive a tal proposito Lara Scandroglio curatrice della mostra: “… i mille volti che compaiono sulla tela, beffardi e sornioni, ricordano le maschere della commedia dell’arte che si muovono con gesti veloci e impercettibili. I molteplici sguardi … nascono dall’inconscio e lì trovano la loro energia vitale e come accade per le nuvole, cambiano aspetto e si modificano al cambiare del punto di vista dell’osservatore in una continua ed inesauribile magia”.

La mostra, allestita nelle sale di via Testori 5, potrà essere visitata sino al 4 febbraio nei seguenti orari: sabato dalle 15.00 alle 18.30, domenica 10.00-12.30 e 15.00-18.30. L’inaugurazione è prevista per Sabato 20 Gennaio alle ore 17.