Droga nello studio tattoo: la Polizia Milano arresta quattro persone a Milano

Sabato pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato in concorso quattro cittadini italiani, di 27, 30 e due di 35 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un’auto in via Menabrea, da cui è sceso un uomo – poi denunciato per droga – che si è diretto in via Monticelli all’interno di uno studio di tatuaggi, per poi uscire poco dopo con un giubbotto in mano come se occultasse un qualcosa, insospettendo i poliziotti che lo hanno fermato trovandolo in possesso di 70 grammi di hashish acquistato poco prima. Pertanto, gli agenti hanno perquisito lo studio trovando all’interno numerose dosi di hashish per oltre 150 grammi, 28 grammi di funghi allucinogeni, 11 pasticche di ecstasy e 4 bustine di ecstasy in cristalli, due flaconcini da 5ml con sostanza allucinogena, 4 pasticche di ossicodone, 4 pasticche di Alza 18 un farmaco oppioide, 5 pasticche di lisdexamfetamina, 29 grammi di marijuana, 3 pasticche di MDMA, 1 bustina contenente ketamina, due involucri con hashish sintetico, 15 spinelli di hashish, e altre sostanze sintetiche, nonchè un bilancino di precisione e 2595 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Lo stupefacente è stato trovato all’interno di una stanza privata adibita al taglio e alla pesatura della sostanza, a uso esclusivo del titolare e di altri tatuatori, che sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro.