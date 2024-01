Due cani intossicati da veleno per topi al parco, avviati controlli a Germignaga

Il sindaco di Germignaga Marco Fazio ha emesso un avviso alla cittadinanza a seguito di due incidenti preoccupanti avvenuti domenica e lunedì, dove si sono verificati casi di intossicazione di cani da veleno per topi nel parco Fontanelle.

L’allarme è scattato dopo che sono state ricevute segnalazioni riguardanti i cani intossicati. In risposta, il Comune ha immediatamente disposto che il personale del servizio tecnico manutentivo e della polizia locale conducesse ispezioni approfondite nell’area del parco. Lo scopo di questi controlli è duplice: verificare la presenza di ulteriore materiale tossico e rimuoverlo, e cercare indizi che possano aiutare a identificarne l’origine.

Queste operazioni di controllo non si sono limitate alla sola giornata di segnalazione, ma sono continuate anche oggi. Per aumentare l’efficienza e l’efficacia degli interventi, mercoledì verrà impiegata anche una ditta specializzata in derattizzazione per determinare se la presenza del veleno sia il risultato di una vandalizzazione delle trappole già in atto nel parco o se si tratti di un atto deliberato.

L’incidente è stato portato all’attenzione dei carabinieri, che sono stati informati di tutto quanto accaduto. Il sindaco, nel suo avviso, ha esortato i residenti di Germignaga alla massima prudenza, specialmente coloro che frequentano il parco con i loro animali domestici. Inoltre, ha chiesto alla comunità di collaborare attivamente, invitando chiunque abbia informazioni utili a venire avanti per aiutare ad accertare le responsabilità e prevenire ulteriori rischi.