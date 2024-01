Educazione digitale e strategie comunitarie, a Jerago con Orago una serata con Alberto Pellai

Domenica 21 gennaio alle ore 21.00, il professore Alberto Pellai sarà ospite presso l’Auditorium di Jerago con Orago, per un incontro promosso dalla Comunità Pastorale di Jerago, Orago e Besnate. Durante la serata verrà presentato per il territorio della zona sud della provincia di Varese il progetto di educazione digitale della rete nazionale dei Patti Digitali di comunità (primo del suo genere nell’intera provincia, cfr. www.pattidigitali.it).

L’obiettivo di questa iniziativa è di offrire un aiuto concreto ai genitori nella gestione dell’uso dei dispositivi digitali da parte dei loro figli, promuovendo una corretta educazione digitale ed una sana connessione con il mondo virtuale. Il Prof. Pellai, noto soprattutto per i numerosi contributi nel campo della psicologia dell’età evolutiva, fornirà preziosi consigli e strumenti pratici per affrontare al meglio le sfide legate all’utilizzo dei dispositivi digitali da parte dei giovani. L’incontro sarà anche l’occasione per creare una rete di famiglie che possano confrontarsi e scambiarsi esperienze su questo argomento. La sfida per un utilizzo più sano e consapevole del digitale si può infatti vincere soltanto insieme.

L’evento è gratuito e la prenotazione è vivamente consigliata.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, educhiamocialdigitale@gmail.com e

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-iperconnessi