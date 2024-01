Incidente tra auto e bici a Varese, in ospedale un ciclista di 25 anni

Disagi alla viabilità lungo viale Aguggiari a Varese per un incidente che ha visto il coinvolgimento di un’auto e di una bici. L’impatto tra i due mezzi è accaduto alle 18.30 di oggi, venerdì 5 dicembre in prossimità di via Manin. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale varesina.

Ad essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese è stato il ciclista, un ragazzo di 25 anni finito a terra a causa dell’urto con la vettura. A portare le prime cure al 25enne, che non ha riportato ferite gravi, sono stati i soccorritori della Croce Rossa di Varese. Durante le operazioni di soccorso gli agenti hanno gestito la viabilità e poi hanno eseguito i rilievi del caso.

Quello accaduto questa sera è il secondo incidente della giornata registrato dalla Polizia locale. Il primo è accaduto alle 13.36 in viale Borri. Lì due auto si sono scontrate all’altezza via Colonna. Niente di grave per le persone rimaste coinvolte. La Croce Rossa di Varese ha portato in pronto soccorso, in codice verde, una 24enne. In questo caso non si sono verificati rallentamenti alla viabilità.