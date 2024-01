MeteoSvizzera migliora la sua app per le previsioni del tempo

È stata lanciata in questi giorni una versione migliorata dell’App di MeteoSvizzera, una delle più utilizzate anche nei territori italiani di confine per le previsioni meteorologiche.

La nuova versione dell’app presenta un rinnovato design ma soprattutto una serie di migliorie che la rendono di più facile utilizzo: grazie al miglioramento delle mappe di sfondo i dati meteorologici e climatologici sono di ancor più facile fruibilità. Dal suo lancio nel 2013, l’App di MeteoSvizzera è diventata l’applicazione meteo gratuita più popolare in Svizzera, utilizzata su 4,8 milioni di dispositivi. Ogni giorno, tra 700.000 e 1,8 milioni di utenti la utilizzano per informarsi sul tempo e sul clima, a seconda della situazione meteorologica e di allerta. Sebbene siano stati apportati molti miglioramenti in background e siano stati integrati molti contenuti aggiuntivi nell’app, l’aspetto e la struttura dell’App sono rimasti invariati dal 2016. Un successo confermato dai due Swiss Apps Awards 2013/2017 e dal WMO International Weather Apps Award 2020.

L’app di MeteoSvizzera si può ottenere gratuitamente nell’App Store per i dispositivi iOS e nel Google Play Store per i dispositivi Android con il nome di Meteo Swiss.

Qui tutte le novità dell’app