A Samarate Fratelli d’Italia con Carbone punta a essere riferimento alle prossime elezioni

Lunedì sera si è tenuta la prima riunione convocata dal Commissario cittadino per Fratelli d’Italia (FdI) Samarate, Francesco Carbone, delegato dall’onorevole Andrea Pellicini e dall’assessora di Regione Lombardia Francesca Caruso, rispettivamente presidente e vice presidente della federazione della provincia di Varese. Il Commissario ha espresso «entusiasmo e gratitudine per il ruolo che gli è stato affidato».

«L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi iscritti e rappresentanti locali, tra cui lo storico portavoce cittadino Enrico Ossola, l’assessora Maura Orlando e il presidente del consiglio comunale Rossella Caligiuri; con l’obiettivo di presentarsi reciprocamente e di ascoltare le opinioni e i suggerimenti riguardanti il territorio samaratese. Il dibattito che ne è seguito è stato estremamente costruttivo, caratterizzato da spunti e idee interessanti su cui lavorare.

Con le prossime elezioni comunali in vista, Fratelli d’Italia Samarate «si prepara a giocare un ruolo di primo piano nella politica cittadina. Il partito intende cogliere questa importante occasione per far sentire la propria voce e per proporre soluzioni concrete per il bene della comunità, partendo con una massiccia ristrutturazione dell’impianto comunale al fine di garantire e velocizzare i servizi per i cittadini. Durante la serata si è parlato di molti temi centrali per Samarate tra cui la posizione del partito sulla nuova Statale, sullo stato del cantiere della palestra Comunale, di avviare altre zone di controllo del vicinato, di valorizzare il centro storico, pensare ad una ricostituzione di un’azienda partecipata per ridare un adeguato decoro urbano a Samarate»

«Il Commissario cittadino ha sottolineato al numero gruppo dei Fratelli l’importanza di lavorare uniti e di coinvolgere attivamente tutti i cittadini nel processo decisionale. Con determinazione e impegno, Fratelli d’Italia Samarate si propone di essere il prossimo punto di riferimento politico per la città, e di essere già al servizio di tutti i samaratesi; e che numerosi cittadini hanno contattato il Commissario per un avvicinamento alla politica locale. Concludo dicendo che ho trovato un ottimo clima durante l’incontro di ieri sera, ed ho potuto constatare con soddisfazione l’entusiasmo e la determinazione dei partecipanti. È stato evidente fin da subito che c’è una forte voglia di fare, una volontà concreta di lavorare insieme per il bene di Samarate e dei suoi abitanti. Questo spirito positivo e propositivo mi ha profondamente motivato e mi ha confermato che, con impegno e unità, possiamo davvero contribuire a una rinascita per la Città. Il mio impegno su Samarate non terminerà dopo le elezioni e dopo aver avviato il circolo cittadino, ma proseguirò ad occuparmi di Samarate come coordinatore di collegio».