Beppe Marotta entra nel Panathlon International Club Varese

(foto di Claudio Cecchin)

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è un nuovo socio del Panathlon International Club Varese. E’ iniziata così l’annata che segna il 70esimo compleanno del club bosino presieduto da Felice Paronelli.

Ieri sera a Villa Recalcati a Varese, sede della Provincia, si è svolta la conviviale mensile dei panatlheti varesini alla presenza di Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, del vicepresidente della Regione Lombardia Giacomo Cosentino, del sindaco si Varese Davide Galimberti, dell’assessore allo Sport di Varese Stefano Malerba, del governatore del Panathlon Area 2 Lombardia Attilio Belloli e del comandante provinciale dei Carabinieri di Varese Marco Gagliardo, che ha ricevuto u riconoscimento in memoria del Maresciallo Massimi.

La serata sul tema “Storie di Motori” è stata promossa dall’associazione A8cento di Maurizio Gandini in collaborazione con i panatlheti varesini e ha avuto come ospite d’eccezione il pilota di rally Andrea Crugnola. “E’ stata una bella serata culturale e sportiva – ha affermato il presidente del Panathlon Club Varese Felice Paronelli – che ha inaugurato un 2024 importante per il nostro club che festeggia il 70esimo di fondazione”. Numerose le iniziative del Panathlon Club Varese nel 2024, tra queste il Raduno Nazionale dei Panathleti Ciclisti del prossimo 16 giugno a Cittiglio che ricorderà il panathleta Alfredo Binda.

