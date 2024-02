Cena pugliese e ritmi salentini al Centro Pertini – Il Salice di Legnano

Sabato 2 marzo dalle 19.45 il centro Pertini – Il Salice propone una serata per immergersi nei suoni e nei sapori della Puglia. Appuntamento con la cena pugliese e il concerto degli “Jentu de pizzica”.

La pizzica salentina è un ballo diffuso in particolare nella zona del Salento, ma anticamente anche in Basilica e in Campania. Le prime testimonianze della pizzica risalgono al 1797. E’ un ballo gioioso, travolgente e coinvolgente, al quale è difficile resistere.

“Jentu de Pizzica” è un progetto musicale fondato per la diffusione della magnifica musica e cultura salentina. E dato che il cibo è un caposaldo della cultura salentina, per la cena Miriam e la squadra di cucina dell’Osteria “Il Salice” propongono: orecchiette con cime di rapa e polpette al sugo con insalata di patate alla salentina.

