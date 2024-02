Grintosa e vincente: la Uyba doma il Bisonte e si avvicina alla salvezza

Vittoria convincente per la UYBA Volley Busto Arsizio che alla e-work Arena supera Il bisonte Firenze di coach Parisi per 3-1 (25-16, 25-20, 20-25, 25-18) e conquista quindi tre punti fondamentali per la classifica, in chiave salvezza.

La squadra di Cichello ha adottato un approccio aggressivo fin dall’inizio, con Fields che ha esordito come titolare in seconda linea, mettendo sotto pressione il Bisonte e neutralizzando il gioco veloce della formazione toscana sin dai primi scambi. Busto sale quindi a quota 21 punti ed è l’unica a muoversi in questo turno tra le squadre di bassa classifica: la “linea” sotto al quale si trovano Cuneo (13) e Trento (7) è ora distante otto lunghezze con cinque partite da giocare.

Dopo aver conquistato i primi due set, la UYBA ha subito un ritorno delle ospiti, guidate da Ishiwaka (22 punti) che hanno cercato di riaprire la partita. Ma nel quarto set le farfalle hanno ripreso il controllo, con una straordinaria prestazione di Rebecca Piva, nominata MVP con 18 punti (53% di efficacia in attacco e 2 muri) e con Martina Bracchi che ha continuato a essere devastante in attacco. Da evidenziare anche la generosa performance di Boldini, che ha distribuito con precisione il gioco verso le centrali Lualdi (9 punti) e Sartori (11 punti), contribuendo anche con 9 punti personali e 5 muri. Alla fine, è scoppiata la festa per la squadra biancorossa e per i oltre 2000 tifosi presenti in tribuna, mentre il Bisonte Firenze riflette sul suo quarto ko consecutivo.

«Una vittoria che premia il nostro lavoro in palestra – spiega Rebecca Piva – L’aggressività al servizio e in generale il nostro atteggiamento grintoso credo siano state le chiavi per aver la meglio su una squadra forte con Il Bisonte, a cui siamo riuscite a non far sviluppare il gioco veloce che all’andata ci aveva messo in grande difficoltà. Il pubblico era caldissimo ed è stata davvero un’arma in più per noi».

La partita

Primo set – Kipp scalda subito il braccio dopo essere stata determinante per il vantaggio iniziale di 2-4, mette a segno anche due ace consecutivi portando il punteggio a 2-6 e costringendo Cichello a chiamare un time-out. Fields e Piva, due volte, riportano la UYBA in partita (7-9), mentre Lualdi accorcia ulteriormente (8-9). Boldini contribuisce con due muri consecutivi e la UYBA prende il volo (11-9). Anche Bracchi segna dai 9 metri portando il punteggio a 19-12, e Sartori aumenta il vantaggio con un potente attacco che porta il punteggio a 20-13. Nel finale, Parisi inserisce Agrifoglio e Kraiduba, ma il set è ormai segnato e finisce 25-16.

Secondo set – Piva e Bracchi iniziano forte (4-2), Boldini mette a segno il 9-5 e continua la sua serata magica. Piva estende il vantaggio e Parisi ferma il gioco sul 11-5. Il Bisonte fatica in ricezione e la UYBA si porta sul 13-5 con Bracchi e Lualdi. Lualdi e il servizio di Fields portano il punteggio a 21-13, poi Ishikawa e Kipp (con un muro) cercano di riaprire la partita (21-16). Fields chiude uno splendido scambio portando il punteggio a 23-16, mentre Carletti sigla il 24-19; Firenze concede il punto decisivo con il punteggio finale di 25-20.

Terzo set – Parisi gioca la carta Kraiduba, sostituendo Kipp, e la neo entrata si fa subito valere per il 2-4 iniziale. Piva e Bracchi non ci stanno, ma Alsmeier riporta il Bisonte in vantaggio (6-7); Ishikawa aumenta il suo ritmo (tre punti consecutivi fino al 10-11), ma la UYBA combatte e tiene il passo fino al 12-12. Lualdi, ben servita da Boldini, riporta avanti la UYBA, Kraiduba regala il 15-13. Zannoni eccelle, Boldini blocca e la UYBA raggiunge il 16-14, ma Alsmeier pareggia di nuovo. Fields commette un errore e Firenze si porta in vantaggio 16-17 (time-out Cichello, Frosini sostituisce Fields fino alla fine del set in seconda linea), Mazzaro mette a segno un ace portando il punteggio a 16-18. Ishikawa allunga (16-19, ancora time-out UYBA), ma Bracchi risponde con forza (17-20) prima di lasciare il posto a Carletti. Nel finale, gli ospiti prendono il largo e chiudono 20-25.

Quarto set – Firenze inizia forte (1-4) grazie ai servizi di Alsmeier, poi Sartori e due errori di Kraiduba riportano il punteggio in parità (4-4). Parisi reintroduce Kipp in campo, ma la UYBA è ora in carica: Lualdi e Piva conquistano il break (8-6), Graziani sbaglia sul lato del campo per il 9-6 e Parisi ferma il gioco. Al ritorno in campo, anche Ishikawa sbaglia ed è 10-6, Piva e Bracchi mantengono il distacco (12-8). Ishikawa cerca di tenere Firenze a galla, ma Fields segna il 16-12 e Piva vince il duello a rete portando il punteggio a 17-13. Parisi ferma il gioco sul 18-13, ma la UYBA non rallenta: Piva segna anche il 19-14, mentre Bracchi firma la doppietta del 21-15. Boldini blocca il 22-15 e di fatto chiude la partita con il parziale che termina 25-18.