“Pianeta Miller” è il nuovo album di Mr. Rain

Esce domani, 1 marzo, l’album di Mr. Rain e si intitola “Pianeta di Miller”. È il quinto album del cantante che ha appena raccolto successi sul palcoscenico dell’Ariston con il brano “Due altalene”. Un brano al quale il cantante è particolarmente legato come ci ha raccontato durante l’intervista a Sanremo e dedicata a a Giada e Alessio, i due bambini di Mesenzana che, nel marzo del 2022, hanno perso la vita per mano di loro padre.

«Una canzone che raccoglie l’eredità di Supereroi. Dopo quella canzone in tanti mi hanno raccontato le loro storie e mi hanno fatto capire quanto può essere d’aiuto un brano, soprattutto dopo una perdita. Dentro “Due altalene” c’è tutto questo», ci aveva detto il cantante.

La canzone ora trova spazio nel quinto album della carriera del cantante che per l’occasione incontrerà anche i suoi fan in un tour di instore nelle principali città italiane, a partire da domani alla Libreria Mondadori Duomo di Milano alle ore 18.00.

L’ALBUM

‘PIANETA DI MILLER’, è un pianeta formato solo da acqua, da sempre l’elemento ‘naturale’ di MR.RAIN: il disco, un viaggio introspettivo e sincero attraverso tutti i mondi e le anime di MR.RAIN, è una esplicita citazione del film Interstellar, dove MR.RAIN, come il protagonista del film, viaggia ad una velocità diversa, più lenta. All’interno dell’album è la voce di Francesco Prando, doppiatore di Matthew McConaughey in Interstellar, a raccontarne il concept: il resto del mondo va troppo veloce, cambia, si evolve, mentre lui teme di rendersi conto un giorno di aver attraversato la vita senza gustare le tappe, senza aver goduto di ogni momento.

“PIANETA DI MILLER”, a differenza dei dischi precedenti – spiega MR.RAIN – dove ogni canzone a livello musicale, era legata da un filo e appartenevano tutte allo stesso mondo, questo è un album dove ho cercato di sperimentare diverse sfumature di quello che posso e che voglio fare anche nei miei lavori futuri. Brani come SUPEREROI, DUE ALTALENE e VITE PRECEDENTI sono più ‘classici’, LA FINE DEL MONDO con sangiovanni o UN MILIONE DI NOTTI con CLARA li considero ‘ibridi’, ho provato cioè ad uscire dalle sonorità che sono nelle mie corde e così anche in IMMORTALI e FIGLI DELLA NOTTE”. “Credo che questo sia il mio disco più eterogeneo a livello musicale e dove mi sono divertito di più, ho ritrovato la curiosità di fare musica provando a spaziare tra diversi generi musicali. “PIANETA DI MILLER” è anche il mio progetto più suonato, gli strumenti sono quasi tutti dal vivo perché volevo valorizzare ogni singolo strumento. Alcune parti le ho suonate io stesso, altre i musicisti, era importante per me che arrivasse il calore della musica che mi porterò anche nei live”.

In occasione dell’uscita DI “PIANETA DI MILLER” MR.RAIN incontrerà i suoi fan negli instore delle principali città italiane.

Ecco tutte le date negli INSTORE:

venerdì 1 marzo – Libreria MONDADORI DUOMO – Milano

sabato 2 marzo – CC ELNÒS SHOPPING – Roncadelle BS

domenica 3 marzo – CC I PETALI – Reggio Emilia

lunedì 4 marzo SKY STONE – Lucca e GALLERIA DEL DISCO – Firenze

martedì 5 marzo DISCOTECA LAZIALE – Roma

giovedì 7 marzo CC CAMPANIA – Marcianise CE

venerdì 8 marzo PARCO COMMERCIALE CASAMASSIMA – Casamassima BA

sabato 9 marzo CC NAVE DE VERO – Venezia VE

domenica 10 marzo CC PIAZZA PARADISO – Collegno TO

A novembre 2024 MR. RAIN ha annunciato un tour nei palazzetti delle principali città italiane.

Di seguito il calendario aggiornato dei PALAZZETTI:

9 novembre ANCONA – Palaprometeo

13 novembre MONTICHIARI – PalaGeorge

15 novembre PADOVA – Kioene Arena

28 novembre FIRENZE – Mandela Forum

26 novembre ROMA – Palazzo dello Sport

30 novembre MILANO – Mediolanum Forum