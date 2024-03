A Maccagno inaugurato il “Parco Fiamme Gialle”

Nella mattinata di mercoledì si è svolta la cerimonia di intitolazione del parco comunale di Maccagno Con Pino e Veddasca in “Parco Fiamme Gialle”. L’intitolazione, con lo scopo di onorare l’operato del Corpo della Guardia di Finanza, impegnato costantemente nella prevenzione e nel contrasto dell’illegalità nella materia economico-finanziaria e celebrare il 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, è testimonianza del secolare ed indissolubile legame tra la comunità locale ed il Corpo della Guardia di Finanza.

Alla cerimonia, che ha avuto inizio con la resa degli onori al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa, hanno presenziato il Prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, il Questore di Varese, Michele Morelli ed i rappresentanti delle Autorità militari e civili della Provincia di Varese. Dopo l’alzabandiera, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese ha evidenziato come l’intitolando parco, simbolo di valori quali giustizia, solidarietà e sacrificio, costituisca un dono per le future generazioni, rappresentate nell’occasione da un gruppo di alunni della Scuola Primaria Guglielmo Marconi di Maccagno con Pino e Veddasca.

Proprio ad essi il Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa ha rivolto un caloroso saluto invitandoli a tenersi stretti per mano gli uni con gli altri, rammentando di essere tutti “fratelli e sorelle d’Italia”. Durante la cerimonia sono intervenuti altresì il Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca ed il Prefetto di Varese, i quali, nel corso delle rispettive allocuzioni, hanno espresso, con toni sinceramente commossi, il sentito ringraziamento al Corpo per l’operato svolto e per la secolare vicinanza alla cittadinanza locale.

A seguire si è proceduto allo scoprimento della targa ed alla benedizione del parco, a cura del Parroco di Maccagno con Pino e Veddasca, don Nicola Porcellini. A coronamento di una splendida giornata di festa che il maltempo non ha fatto altro che esaltare, un simpatico ed allegro coro della Scuola Primaria Guglielmo Marconi di Maccagno con Pino e Veddasca ha chiuso la cerimonia.