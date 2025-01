Non abbastanza neve per sciare: la Forcora rinvia l’apertura degli impianti

Neve sì, ma non abbastanza. Alla Forcora la pioggia ha rovinato i piani per l’apertura dell’impianto prevista per il weekend che è stata rinviata.

«La neve caduta nei giorni scorsi – si legge nel post pubblicato sui social – non é purtroppo sufficiente per l’apertura dell’impianto sabato e domenica, dopo che nella notte tra mercoledì e giovedì ha piovuto».

«Nonostante questa brutta notizia per gli amanti dello sci – spiegano -, è presente sufficiente neve per garantirci delle giornate di divertimento con bob e slitte accompagnate da un ottimo pranzo al ristorante In Forcora».