Garabiolo si illumina con la magia del Natale grazie ai suoi presepi

La magia del Natale si rinnova anche quest’anno a Garabiolo con la tradizionale e imperdibile

“Rassegna di Presepi”.

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 la manifestazione trasformerà il piccolo borgo in un vero e proprio viaggio nel tempo e nelle emozioni, grazie all’esposizione di una trentina di presepi in un percorso che si snoda tra le viuzze e le piazzette, liberamente visitabile 24 ore su 24 e particolarmente suggestivo alla sera, quando le luci creano un ambiente particolare.

Un evento unico, legato alle radici del Natale e al suo messaggio, reso possibile grazie al lavoro e alla fantasia degli abitanti che ogni anno si impegnano per realizzarli sempre più particolari.

La nuova edizione è fortemente voluta dal Gruppo Amici di Garabiolo, in collaborazione con il Circolo Acli di Garabiolo A.P.S., con Acli artespettacolo e con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Sabato 7 dicembre 2024

ore 17.30 – apertura ufficiale della “Rassegna di Presepi” all’antico lavatoio, in Via Lago Delio

ore 18.00 – in chiesa, concerto degli Angel’s Gospel Choir, diretto da Yasmine Zekri