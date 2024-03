AgriVarese in città, eventi per vivere la natura

La giornata di AgriVarese in Città – promossa da Camera di Commercio e Comune di Varese con le associazioni di categoria del comparto agricolo – riempirà domenica 7 aprile di eventi tutti dedicati alla valorizzazione del nostro territorio.

«Siamo soddisfatti dei riscontri positivi che riceviamo a ogni evento, quando si tratta di contribuire e valorizzare al meglio le unicità ambientali, culturali e produttive del nostro territorio – sottolinea il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello -. Siamo convinti che le tante iniziative previste durante AgriVarese in Città contribuiranno a migliorare la percezione della qualità della vita sul territorio: questo è un passaggio importante per attrarre non solo i giovani, che vogliamo invogliare a stabilirsi nella nostra provincia, ma anche chi può investire sul piano imprenditoriale e oggi, sempre di più, cerca aree ad elevato wellness».

A sua volta, la vicesindaca di Varese, Ivana Perusin, ribadisce «il rilievo di una manifestazione che, in questa edizione, si arricchisce di appuntamenti così da promuovere non solo il tessuto imprenditoriale agricolo, ma anche le bellezze paesaggistiche, in una logica di turismo sostenibile».

Tra le diverse iniziative caratterizzanti l’edizione 2024 di AgriVarese in Città, che avrà come cornice i Giardini Estensi con il parco di Villa Mirabello, una piacevole passeggiata per le vie cittadine condotta dagli studenti che partecipano al progetto formativo Varese Tourist Angels. Le ragazze e i ragazzi, inseriti nell’iniziativa promossa da Camera di Commercio con Ufficio Scolastico Territoriale, saranno affiancati da guide turistiche professionali per far scoprire le bellezze varesine lungo un itinerario che toccherà luoghi nevralgici della città. Si partirà dal punto informativo allestito ai Giardini Estensi (orari: 10.30, 12, 14.30 e 16) per poi salire sul colle del Mirabello, da dove si potrà godere della vista di Biumo con Villa Panza e Ville Ponti. Quindi, si raggiungerà piazza della Motta, antichissima sede del mercato cittadino, con la chiesa di Sant’Antonio e il suo meraviglioso ciclo di affreschi prima di concludere la camminata in piazza Monte Grappa, simbolo delle trasformazioni novecentesca con la costituzione della provincia nel 1927.

Sempre in tema di valorizzazione di un gioiello ambientale quali i Giardini Estensi, anche i percorsi naturalistici condotti dalle Guardie Ecologiche Volontarie: oltre ad illustrarne le bellezze, educheranno i più giovani alle regole da adottare in un ambiente naturale.

All’edizione 2024 di AgriVarese in Città non mancheranno, le guide di #VareseDoYouBike, progetto di promozione cicloturistica sviluppato da Camera di Commercio. Saranno loro che accompagneranno i visitatori su due ruote in una biciclettata di circa tre ore tra le valli varesine e il Lago Ceresio. Partendo dai Giardini Estensi, si scende dapprima nella Valle della Bevera per poi salire a Saltrio e proseguire lungo il parco archeologico del sito Unesco del Monte San Giorgio. Dopo un selfie con il Besanosauro, si riparte alla volta di Porto Ceresio, quindi si raggiunge Lavena Ponte Tresa per immettersi nel tunnel della vecchia ferrovia e arrivare al Parco dell’Argentera. Infine, attraversando la Valganna, si torna a Varese per ristorarsi con i prodotti locali, messi a disposizione di chi parteciperà all’iniziativa insieme a un ricco pacco gara.

Il ritrovo è per le ore 8.15, in via Sacco, e ci si potrà iscrivere prenotandosi online su https://www.varesebikeguide.it/ o nei negozi convenzionati indicati nel sito ma anche la mattina stessa di domenica 7 aprile prima del via. Il costo è di 15 euro con prenotazioni e di 20 euro alla partenza.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma della giornata: https://www.agrivarese.com