Augusto Finestra: allo Spazio Yak di Varese la storia di un bambino tra calcio, amicizia e immaginazione

A Spazio YAK c’è una stagione teatrale organizzata da bambini e ragazzi. Proprio così: come dei veri direttori artistici, il giovane pubblico del teatro delle Bustecche ha scelto gli spettacoli da portare in stagione, inivitando le compagnie con delle lettere specialissime.

Ecco dunque il terzo appuntamento della rassegna, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni: Augusto Finestra della compagnia Quinta Parete, che andrà in scena domenica 24 marzo alle ore 17.00 a Spazio YAK, piazza Fulvio de Salvo 6, Varese.

LA STORIA

Un campetto da calcio. Una panchina. Un bambino siede strimpellando una piccola chitarra. Aspetta gli altri bambini per giocare con loro.

Quando questi finalmente arrivano e formano le squadre nessuno lo sceglie e lui si ritrova seduto in panchina a guardare.

Su quella panchina c’è tanta solitudine la stessa di moltə bambinə che quotidianamente vengono messi a margine e non gli viene data attenzione se non in senso negativo in quanto “stranə” ma per il nostro anti-eroe attendere il proprio turno non è un problema, perché è un bambino creativo, pieno di speranza e che cerca la relazione con l’altro in modo non violento e sincero.

Uno spettacolo divertente e poetico dove una singola attrice dà corpo e voce ad Augusto e ai personaggi secondari delle fiabe che mano a mano gli faranno compagnia.

CREDITI

Scritto e diretto da Enrico Lombardi | Con Alice Melloni | Foto di scena Federico Attilio Perugini | Con il sostegno della Residenza Carte Vive di Teatro In-Folio