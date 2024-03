Calcio in lutto, è morto il dg della Fiorentina Joe Barone

Un dolore immenso quello che si è riversato questo pomeriggio nel mondo del calcio e in particolare della Fiorentina. Il direttore generale viola Giuseppe “Joe” Barone è infatti morto oggi – martedì 19 marzo – all’ospedale “San Raffaele” di Milano: avrebbe compiuto domani 58 anni. (foto: AC Fiorentina)

Barone era stato ricoverato in terapia intensiva domenica sera a causa di un arresto cardiaco che lo aveva colpito poco prima della partita tra la sua squadra e l’Atalanta, match poi sospeso proprio per l’accaduto. Da allora – come comunicato dalla Fiorentina – le sue condizioni erano stabili ma molto critiche sino al decesso.

Joe Barone, di origini italiane ma trapiantato negli Stati Uniti, era tornato in Italia nel 2019 per diventare direttore generale della squadra viola di proprietà del magnate americano Rocco Commisso. Il dirigente lascia la moglie Camilla e i suoi quattro figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella. Tutto il mondo dello sport si stringe attorno alla famiglia in questo momento di enorme sconforto e dolore.