Camion rifiuti esce di strada e finisce nella scarpata a Comerio

Un camion di Econord ha perso il controllo ed è caduto in una scarpata a Comerio nella mattinata di sabato 30 marzo.

Il conducente del mezzo non ha riportato ferite e non sono rimaste coinvolte altre persone nell’incidente. Per estrarre il mezzo è stato necessario l’utilizzo di una gru.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre al sindaco di Comerio Michele Ballarini e altri membri dell’amministrazione comunale per aiutare a mettere in sicurezza l’area.