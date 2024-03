Decolla da Varese la finale IHL: la prima sfida Mastini-Pergine verso il tutto esaurito

È la finale più attesa. Con tutto il rispetto per il Caldaro, che sarebbe stato anche quest’anno una degnissima contendente per il titolo (e per l’Appiano che ha tenuto in scacco i Mastini fino all’ultimo), Varese e Pergine sono sembrate da molto tempo le due squadre destinate a contendersi il titolo 2024 della IHL. Da un lato i gialloneri, campioni in carica, dall’altro le Linci che proprio in via Albani hanno sollevato al cielo la Coppa Italia.

Sabato 31 marzo, alle 18,30, prende il via il cammino della finalissima la cui durata non è definita: si va da un minimo di quattro partite (difficile però che si risolva tutto subito) a un massimo di sette con l’eventuale “bellissima” programmata per sabato 13 aprile. Il regolamento prevede che i campi si alternino a ogni turno: in caso di parità al 60′ si procederà con un overtime di 5′ a 3 contro 3 in cui chi segna per primo vince. Altrimenti si procederà con i rigori. Se però la partita fosse decisiva per la serie il supplementare sarà di 20′ a 5 contro 5.

LE SQUADRE

I Mastini ritrovano il loro straniero d’attacco, Hector Majul, dopo la contestata penalità partita di Gara4 ad Appiano che lo ha costretto a saltare per squalifica la “bella” contro i Pirates. Tutto lascia pensare che Czarnecki rimetterà il messicano in seconda linea con Pietroniro e Tilaro, spostando nuovamente Michael Mazzacane nel terzo blocco, quello dei “fratelli” (con Tommy Cordiano e Pietro Borghi che, nel frattempo, ha firmato la 300a presenza in giallonero). Tutti presenti gli effettivi del Varese ad eccezione di Edoardo Raimondi che dalla prossima partita sarà sempre a disposizione. Tornato in gruppo anche Dennis Perino che ha disputato la finale U19 con l’Aosta andando anche a segno, ma lo scudetto è andato allo Juniorteam Ora-Egna.

Le Linci contano certamente sui fratelli Buono, nel mirino del pubblico giallonero per gli atteggiamenti tenuti in altre occasioni, ma la difesa di Czarnecki deve concentrarsi anche (sorpattutto?) su William Lemay che nei playoff sta tenendo ritmi e numeri da paura. In 9 gare, il 25enne canadese ha realizzato ben 20 punti (10 gol e 10 assist) proponendosi come vero faro biancorosso. Lo slovacco Foltin e il giovane Mocellin sono poi altri giocatori da tenere d’occhio con costanza. Coach Andrea Ambrosi è però senza il suo capitano, Andrea Meneghini, infortunatosi al piede durante la serie con il Como nella quale le Linci hanno faticato parecchio (al pari del Varese con il Feltre). In dubbio invece Andreotti.

L’ATTESA

Il successo, sudato ma meritato, ottenuto martedì sera all’Acinque Ice Arena sull’Appiano ha scatenato i fans gialloneri che all’apertura delle prevendite per la finale hanno subito preso d’assalto il botteghino virtuale di Liveticket. Sia gli abbonati (giovedì) sia gli altri tifosi (da venerdì mattina) hanno contribuito a “bruciare” oltre 900 tagliandi – il dato è aggiornato alle 14,30 di venerdì – Si va dunque verso il tutto esaurito fissato in 1.105 posti. Presente anche qualche decina di tifosi ospiti. Anche per la Gara2 il popolo giallonero si sta organizzando: il gruppo Mastini Forever organizza il pullman per martedì 2 aprile. Partenza alle 16 dall’autogrill di Castronno (ritrovo 15.40) e costo di 35 euro per i soci e 40 per i non soci; informazioni ai numeri 348-2213883, 320-2115855 e 348-2254089.

I CONFRONTI DIRETTI

Due vittorie per parte, in quattro partite che fino a oggi hanno messo di fronte Mastini e Linci con un successo on the road per entrambe. Nella prima fase il fattore campo ha retto, con il Varese abile a vincere agli shootout 5-4 in casa e il Pergine pronto alla replica per 2-0 nella gara di ritorno. Il Master Round ha visto le due squadre (e il Caldaro) rincorrersi per ottenere la prima testa di serie, infine centrata da Vanetti e soci. Mastini corsari in Trentino nella serata dell’Epifania (3-4 ai rigori), vendetta delle Linci in via Albani (1-3) il 10 febbraio. In soldoni, il Pergine ha fatto più punti (8 a 4) ma questa logica non appartiene ai playoff dove conta solo il risultato conclusivo.

SUPERGOALIE

Rocco Perla da una parte, Rudy Rigoni dall’altra. Sia Czarnecki sia Ambrosi possono godere – sulla carta – di due portieri di primissimo livello per la IHL: forti, coetanei (2002) e ambiziosi. Nei playoff il goalie giallonero sta viaggiando a oltre il 90% di parate (91,3 con 24 gol subiti), un ruolino di marcia che il coach svedese ha cavalcato, tenendo sempre in panchina il pur bravo Marinelli. Anche Rigoni ha giocato 10 partite ma in due occasioni ha lasciato anche spazio al backup Daniele Zanella: il numero 1 biancorosso ha comunque una percentuale di parate molto buona, l’87,6%. La vittoria della IHL passa anche dalla loro pinza e dal loro scudo.

ALBO D’ORO RECENTE

(Serie B) 2010: Appiano; 2011: Vipiteno; 2012: Milano; 2013: Appiano; 2014: Appiano; 2015: Alleghe; 2016: Merano; 2017: Milano

(IHL) 2018: Appiano; 2019: Caldaro; 2020: non assegnato; 2021: Caldaro; 2022 Unterland; 2023: Varese