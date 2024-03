Domenica 24 marzo la Gelateria Solstizio di Malnate vi invita a festeggiare il Gelato Day

Per la dodicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale protagonista sarà il Belgio, che ha scelto come gusto dell’anno la Gaufre de Liège

Domenica 24 marzo è la Giornata Europea del gelato artigianale.

Per la dodicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale protagonista sarà il Belgio, che ha scelto come gusto dell’anno la

Gaufre de Liège

La Gaufre de Liège è un dolce tipico belga che assomiglia al waffle ma ha un impasto croccante fuori e morbido dentro, spesso servito anche solo con una spolverata di zucchero perlato, qualità di zuccheto in granella molto più grosso di quello che si trova solitamente in commercio in Italia. Un gusto tutto sa scoprire, che saprà deliziare ogni palato.

Rita Campiotti, con la sua GELATERIA SOLSTIZIO DI MALNATE (via Isola Bella 22) partecipa al Gelato Day e vi invita a festeggiare il gelato artigianale, o meglio il lavoro del maestro gelatiere, in corsa per per essere inserito nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità.

Nella preparazione del suo gelato, Rita è costantemente alla ricerca di materie prime d’eccellenza, con attenzione alla stagionalità e alla reperibilità dei prodotti possibilmente di origine italiana.

Il gelato della Gelateria Solstizio è preparato miscelando gli ingredienti in modo armonico e bilanciato per ottenere un gelato dove i profumi e i sapori vengono esaltati senza alterarli. La gelateria propone una varietà di gusti che spaziano da quelli tradizionali a quelli più elaborati per deliziare il palato di tutti i suoi clienti, dai più piccoli ai più grandi.

Tanti anche i gusti vegani, come tutti quelli a base di frutta, il fondente, la mandorla, il pistacchio, la liquirizia, il caffè e tanti altri, tutti da assaggiare.

L’offerta della Gelateria Solstizio non si ferma al gelato ma evolve nel tempo, con prodotti del tutto inediti affiancati ad altri stagionali. A Pasqua si possono scegliere colombe ripiene disponibili su prenotazione. Con la bella stagione non mancano granite, fruttelli, semifreddi, torte gelato, monoporzioni, yogurt e tante altre golosità.

E per gli amici a quattro zampe, si può trovare il GELATO PER CANI, realizzato in modo artigianale nel laboratorio della gelateria, utilizzando solo ingredienti sicuri e salutari.

Per effettuare una prenotazione è possibile chiamare il numero +393314196017