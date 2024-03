Fabio Minazzi e “Le ragioni di Galileo”

È recentemente stato pubblicato il volume del professor Fabio Minazzi “Le ragioni di Galileo. Scienza, Tecnica ed Epistemologia” (Franco Angeli). Il libro è stato presentato all’interno della rassegna letteraria 2024 del Premio Chiara.

Galileo è un punto di riferimento non solo per la modernità, ma anche per la tradizione del pensiero occidentale. È il padre riconosciuto della scienza moderna. Galileo ha introdotto nuovi paradigmi scientifici, rompendo una tradizione bimillenaria. Con la nascita del “cannone della lunga vista”, Galileo Galilei ha violato i confini cosmici della tradizione.

Fabio Minazzi (Varese 1955) è professore ordinario di Filosofia della Scienza dell’Università degli Studi dell’Insubria, è direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico e della rivista “Il Protagora”. È autore di 36 volumi monografici, curatore di 90 libri collettivi e autore di 900 saggi. Già presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, è tra i fondatori dell’innovativo corso di laurea in Storia e Storie del Mondo Contemporaneo, dove tiene attualmente diversi corsi.

(a cura di Alessandro Franzetti)