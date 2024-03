I looks uomo per la primavera: i must have per il guardaroba

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate, è tempo di rinnovare il guardaroba mettendo finalmente da parte i capi più pesanti e termici, come cappotti di lana, sciarpe, cappelli, maglioni, pullover e dolce vita, per fare spazio ai tessuti e agli abiti più freschi, leggeri e colorati.

Ogni anno, si sa, si attinge dal proprio armadio perché alcuni capi non tramontano mai ma è anche tempo di rinnovamento rispetto alle tendenze che detta la moda, anche per gli uomini. Ecco allora quali sono i must have di stagione da acquistare online, magari su Estasi Fashion, che propone i migliori top brand del momento, e cosa non può proprio mancare nell’armadio per i migliori look uomo primaverili.

I must have della primavera 2024

Cosa dicono le tendenze della primavera 2024 in fatto di outfit uomo? I jeans sono tornati di gran moda e assolutamente non possono mancare negli armadi maschili per la bella stagione. In realtà si parla di denim in tutte le forme: non solo pantaloni ma anche e soprattutto nei giubbini, che si rivelano un gradito ritorno come capo per un look casual e di tendenza.

Non possono mancare nell’armadio per la primavera uomo i pantaloncini: in cotone ma anche in pelle e tweed per non cadere mai nel banale. Un altro capo intramontabile che si conferma anche per il 2024 è la t-shirt, in tinta unita o fantasia, poco importa. Si abbina ad ogni tipo di outfit, con estrema facilità, anche con chi desidera un tocco di chic. Le magliette sono perfette, infatti, con i jeans ma anche pantaloni di cotone dal taglio dritto e i blazer per gli uomini che non rinunciano a qualche tocco di eleganza.

Un’alternativa? Le polo, decisamente dall’aspetto più “serio”, ideali per gli uomini che non si accontentano dello chic con la semplice t-shirt. Questo tipo di maglia va accostato a pantaloni sartoriali e giacche ben strutturate.

Tra graditi ritorni e novità assolute

Entrano di diritto tra i must have della stagione alcuni capi che sono dei graditi ritorni. Modelli che conosciamo bene e che per la primavera 2024 tornano attuali. Si tratta delle tute e delle canottiere come anche il gilet multitasche proposto per gli uomini che ricercano comodità ma anche funzionalità in un unico capo.

E per le calzature? Il 2024 è l’anno del ritorno di sandali e mocassini. Quest’ultimi sono considerati la perfetta alternativa alle sneakers per gli uomini che amano uno stile sofisticato. Nero, marrone e bordeaux le tonalità tra le quali scegliere, sempre con una certa formalità, da indossare sia al mattino che di sera, perfetti con jeans regular ma anche con pantaloni destrutturati.

E a proposito di tonalità, per questa primavera, gli stilisti puntano su colori non propriamente tradizionali: dal giallo canarino al rosso fuoco, fino al peach fuzz, la nuovissima nuance per la stagione da scegliere per ogni tipo di indumento. Gli intramontabili bianco, nero e grigio non scompaiono ma si rendono disponibili da abbinare a capi super colorati.