Il gruppo della Valganna celebra con uno striscione i 100 anni degli Alpini di Luino

La sezione di Luino della Associazione Nazionale Alpini celebrerà quest’anno il centenario della sua fondazione con adeguati festeggiamenti che vedranno a settembre le date principali.

Durante l’assemblea annuale di inizio anno è stato proposto dal gruppo Valganna della sezione luinese, come anteprima delle iniziative previste più in là, un progetto di immagine riguardante alcuni striscioni da posizionare “alle porte” della sezione. Idea subito condivisa dal presidente Michele Marroffino e che è stata poi concretizzata con l’aiuto di Giada Antonini, che ha provveduto alla grafica, e Claudio Bollentini per il testo. Oltre ovviamente a Valganna, ha già aderito Lavena Ponte Tresa e altri gruppi ci stanno lavorando.

Il primo striscione “100 anni nel cuore verde delle Prealpi varesine” è già stato collocato ed è visibile a Ganna nei pressi del monumento dedicato all’artigliere di montagna.