La nuova sala civica di Cuveglio

Sabato 23 marzo 2024 inaugurazione della “Sala Civica Comunale“ a Cuveglio. Opera attesa e per la quale i lavori di ristrutturazione si sono rivelati più impegnativi del previsto, poiché la struttura presentava gravi carenze strutturali, impiantistiche e distributive. L’intervento è stato radicale: si è partiti con il rifacimento completo della copertura, ormai deteriorata, e la posa di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Sono stati eliminati i vecchi impianti e installata una nuova impiantistica di riscaldamento, condizionamento, elettrica ed illuminotecnica. La sala sarà ora condizionata, riscaldata ed illuminata esclusivamente tramite fonti d’energia rinnovabili grazie ai pannelli fotovoltaici.

Inoltre, è stata ridefinita la distribuzione interna della sala: è stato ampliato il palco, installate nuove pavimentazioni, aggiunti servizi igienici per il pubblico, camerini e servizi igienici per gli attori, locali ripostiglio, guardaroba e area bar. I tempi di esecuzione delle opere sono stati prolungati a causa dell’instabilità economica e produttiva generata dalla situazione sanitaria e dalle guerre. I prezzi in continuo aumento e le difficoltà delle imprese nel reperire materiali e attrezzature hanno contribuito a rallentare il processo. Tuttavia, il risultato finale è una struttura completamente rinnovata, pronta ad accogliere la comunità in totale sicurezza.

La Sala sarà il cuore pulsante della vita sociale e culturale di Cuveglio, spiegano dall’amministrazione, ospitando eventi ludici, culturali, cerimonie e ricorrenze istituzionali, a disposizione di associazioni, gruppi ed enti. Con l’affidamento della gestione che avverrà a breve, le attività potranno riprendere in modo completo, offrendo alla comunità un luogo di incontro e condivisione, ricco di opportunità e potenzialità