Largo Flaiano, iniziano i lavori di LeReti

Prosegue secondo la tabella di marcia la rivoluzione del nuovo Largo Flaiano. Dopo l’apertura del nuovo ponte, e quindi della nuova viabilità, nei prossimi giorni si completeranno alcuni lavori già in calendario.

L’apertura del nuovo ponte eseguita nei giorni scorsi infatti era necessaria anche per poter intervenire sulle altre zone del comparto. In particolare, da lunedì 4 marzo sarà la volta degli interventi su alcuni sottoservizi e dunque i lavori saranno gestiti da LeReti.

Per svolgere queste operazioni, dal prossimo lunedì verrà ristretto un piccolo tratto di largo Flaiano, all’altezza di via Lazio. Successivamente, terminati questi lavori, dall’11 marzo sarà la volta di via Lazio, solo nell’ultimo tratto che si immette in largo Flaiano. In questo caso sarà necessaria la chiusura alle auto di quel tratto di strada. I lavori in questione dovrebbero durare in totale due settimane.